Чубайс пожелал бывшему полковнику ГРУ Квачкову счастливой старости

Москва, , 09:11 — REGNUM Бывшему полковнику ГРУ Владимиру Квачкову, проходившему основным фигурантом по уголовному делу о покушении на Анатолия Чубайса и освобождённого судом от наказания по делу об экстремизме, глава «Роснано» пожелал «счастливой старости». Об этом Анатолий Чубайс написал на своей странице в Facebook.

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Полковник Квачков официально обвинен в покушении на Чубайса

Он добавил, что журналисты засыпают его вопросами о том, что он думает по поводу освобождения из заключения полковника Квачкова.

«Послушайте, дедушке — восьмой десяток, пожелать ему можно только счастливой старости», — написал глава «Роснано».

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https://www.facebook.com/anatoly.chubays/posts/2194555447261630

Как сообщало ИА REGNUM, в 2005 году бывший полковник ГРУ Владимир Квачков в был задержан и обвинён в подготовке покушения на Анатолия Чубайса. Однако суд присяжных не нашёл доказательства его вины убедительными, после чего Квачкова отпустили на свободу. После этого Квачков снова задержан и в 2013 году осуждён за призывы к насильственному свержению государственного строя и пропаганду терроризма к 13 годам колонии строгого режима. По версии гособвинения, Квачков намеревался захватить власть в городе Ковров Владимирской области, а затем организовать население и «идти на Москву».

7 февраля 2019 года суд освободил бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова от исполнения наказания в связи с частичной декриминализацией статьи о возбуждении ненависти. Его выпустят из колонии 19 февраля, у прокуратуры будет еще 10 дней обжаловать соответствующее решение.