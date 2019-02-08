Жителей Донбасса, желающих голосовать на Украине, подозрительно много — МВД

Киев, , 09:02 — REGNUM Число жителей Донбасса, желающих принять участие в украинских выборах, выросло в шесть раз, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков 7 февраля в эфире телеканала «1+1».

Он рассказал, что министерство внутренних дел зафиксировало странный рост количества заявок на изменение места голосования во время президентских выборов.

Аваков не исключает, что за этим может скрываться схема фальсификации результатов голосования. Он пообещал тщательно следить за тем, чтобы люди действительно голосовали:

«Мы возьмём базу данных пересечения границы, и если мы увидим, что избирательная комиссия выдала бюллетень человеку, который не пересекал границу и находится за границей, то это уголовная ответственность. Поэтому я хочу сказать членам комиссии, не участвуйте ни в каких схемах», — подчеркнул он.

Напомним, ранее Арсен Аваков заявил, что особое внимание МВД уделит маленьким городам Западной Украины, где за трудовых мигрантов могут проголосовать их родственники. Эксперты считают, что эта мера больше всего навредит действующему президенту Украины Петру Порошенко.

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