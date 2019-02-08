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Глава Индонезии о росте экономики: «Мы должны быть благодарны»

Политика

Рост экономики в Индонезии в 2018 году составил 5,17%

Глава Индонезии о росте экономики: «Мы должны быть благодарны»
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Флаг Индонезии

Джакарта, 8 февраля 2019, 08:57 — REGNUM  Президент Индонезии Джоко Видодо назвал достижением результаты экономического роста и инфляции в стране в 2018 году, сообщает Antaranews.

«Да, мы должны быть благодарны. Рост экономики в Индонезии в 2018 году составил 5,17%. Это хорошее число по сравнению с другими странами», — заявил глава государства.

«Не стоит радоваться тому, что рост экономики в Индонезии стал выше пяти процентов, а инфляция составляет 3,13%. Мы должны быть благодарны, потому что мировая экономика все еще находится в плохом состоянии, которое нам невыгодно», — подчеркнул Джоко Видодо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экономисты Международного валютного фонда выразили обеспокоенность по поводу влияния Китая на мировую экономику, включая Индонезию.

Подробности: Замедление роста экономики КНР негативно отразится на Индонезии — экономист

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Экономика Индонезии
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