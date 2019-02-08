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ЕАЭС становится фактором в международных отношениях — Сенат Казахстана

Политика

В Сенате Казахстана прошло обсуждение экономической политике республики в рамках ЕАЭС

Астана, 8 февраля 2019, 08:53 — REGNUM  Евразийский экономический союз (ЕАЭС) становится серьезным фактором международных отношений, заявил председатель Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев на правительственном часе в Сенате, сообщает 8 февраля агентство «Казинформ».

Сенатор отметил, что в настоящее время ЕАЭС набирает обороты в своем развитии. По его словам, интерес к сотрудничеству проявляют многие страны мира.

Токаев считает, что сопряжение ЕАЭС с китайской инициативой «Один пояс — один путь» может вывести страны Евразии на новый уровень торгово-экономических связей.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля 2019 года министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым заявил, что ЕАЭС должен быть понятным для всех партнеров, которые не входят в Союз.

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Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
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