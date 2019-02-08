Ульяну Супрун «уволили», чтобы сделать министром — депутат Верховной рады

Киев, , 08:52 — REGNUM История с «отстранением» американки Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра здравоохранения Украины задумана для того, чтобы сделать её полноценным министром, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, сообщил 7 февраля телеканал 112.ua.

«Если кто-то сейчас поверил, что Супрун снимают с работы, поверьте мне, нас опять тупо разводят… Никто не снимет её с работы, они, наоборот, специально сделали эту историю. Суды у них в руках, не верьте ничему. Если они вынесли такое решение по суду, это для того, чтобы поднять волну и сейчас попытаться в зал вынести её, а проголосовать как за министра», — рассказал политик.

Напомним, окружной суд Киева рассмотрел иск депутата Верховной рады Игоря Мосийчука, который считает, что у Ульяны Супрун нет права занимать пост министра здравоохранения. Суд вынес решение об отстранении Супрун от исполнения своих обязанностей. В защиту чиновника высказались как первые лица Украины, так и представители иностранных государств.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Украины направило в киевский суд ходатайство с просьбой отменить решение об отстранении и.о. министра здравоохранения. Оно будет рассмотрено 11 февраля.

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Отметим, согласно закону Украины, Супрун могла работать в статусе исполняющего обязанности министра не более месяца, однако она занимает эту должность с 27 июля 2016 года.