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Больница на Колыме накопила более 25 млн рублей долгов

Политика

В ситуацию пришлось вмешаться прокурору

Магадан, Магаданская область, 8 февраля 2019, 08:33 — REGNUM  Среднеканская районная больница в Магаданской области в течение семи месяцев 2018 года не платила налоги и страховые взносы. Сумма долга достигла 25 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратура региона.

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«Несмотря на принятые налоговым органом меры принудительного взыскания, в том числе вынесение решений о взыскании налогов за счёт денежных средств на счетах в банке и имущества должника, районной больницей указанная задолженность не погашалась», — пояснили в надзорном ведомстве.

В адрес главврача медучреждения прокуратурой было внесено представление об устранении нарушений, после этого задолженность была погашена.

Как сообщало ИА REGNUM, школы и детские сады Магадана в 2017 году не платили вовремя за поставку тепла и горячей воды, поэтому энергокомпании были вынуждены взыскивать с учреждений образования эти деньги через суд и сразу за несколько месяцев. В этой ситуации из бюджета энергокомпаниям перечислялись исчисляемые миллионами пени, компенсировались также судебные издержки.

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