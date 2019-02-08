Третьяков: Власть должна создать институт СССР для осмысления нашей истории

Москва, , 08:30 — REGNUM России необходимо создать институт СССР для того, чтобы осмыслить опыт этого исторического образования и выяснить, возможно ли было сохранить эту страну от гибели, прекратив бесконечные споры, заявил журналист и политолог Виталий Третьяков в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1»

«Я считаю, что мы долго еще будем вести споры до тех пор, пока наконец-то, наше государство в системе Академии наук российской не создаст институт СССР. Опыт этой гигантской страны, этого гигантского феномена исторического нужно изучать», — заявил Третьяков, отметив, что даже китайцы изучают, а уж России это и подавно необходимо, потому что это наша страна.

По его словам, шестая статья Конституции СССР о направляющей и руководящей роли КПСС появилась только в брежневскую эпоху, и при Сталине ее не было. И отсутствие этой статьи тогда не приводила к распаду страны, поскольку все хозяйствующие субъекты и без того руководствовались коммунистической идеологией.

Напомним, что 4 февраля 1990 года прошел самый массовый митинг времен СССР. На улицы вышло по разным данным от 300 тыс. до 500 тыс. человек протестовать против отмены шестой статьи конституции. По словам политолога и лидера движения «Суть времени» Сергея Кургиняна, парадоксальным образом сама КПСС собирала против себя же с целью демонтажа СССР, а затем на Пленуме проголосовала против этой статьи.

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