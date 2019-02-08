Иркутский чиновник может стать зампредом правительства Забайкалья

Иркутск, , 08:34 — REGNUM Новый глава Забайкальского края Алесандр Осипов намерен привлечь в свою команду уволившегося министра экономического развития Иркутской области Евгения Орачевского. Решение будут озвучено в течение ближайшей недели-двух, сообщил корреспонденту ИА REGNUM информированный источник.

Как сообщает Ircity.ru, в настоящее время иркутский чиновник ушёл в отпуск с последующим увольнением и о своих ближайших планах отвечает уклончиво.

«Мне действительно поступило предложение поработать в интересном, масштабном и амбициозном проекте. Какой именно это проект, я пока комментировать не буду», — отметил Евгений Орачевский.

Между тем, ИА «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на источники в правительстве региона сообщило, что в качестве нового места работы Орачевский рассматривает пост заместителя председателя правительства Забайкальского края.

Напомним, должность министра экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский получил в апреле 2017 года, проработав несколько месяцев заместителем данного ведомства. Перед этим назначением два года являлся руководителем Центра развития бизнеса Забайкальского края и по итогам этой работы награждён благодарственным письмом губернатора Забайкальского края «за большой личный вклад в развитие экономики Забайкальского края».

Как уже сообщало ИА REGNUM, формировать свою команду назначенный врио губернатора Александр Осипов начал с реализации амбициозного кадрового проекта, в котором участвуют правительство Забайкальского края и Читинский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

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Ко всему прочему, новый глава Забайкальского края не стесняется привлекать в в регион кадры из других регионов. В конце января 2019 года стало известно, что вместо уволенного Дмитрия Кочергина руководить администрацией губернатора назначен бывший вице-губернатор Приморья Сергей Нехаев.

Александр Осипов полагает, что добиться роста уровня социально-экономического развития Забайкальского края, реализовать инвестиционные проекты и повысить качество жизни людей невозможно без привлечения в управление регионом профессиональных кадров.

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