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ЕС и Узбекистан работают над Соглашением о расширенном партнерстве

Политика

Сообщение МИД Узбекистана изобилует техническими моментами по работе над соглашением

Ташкент, 8 февраля 2019, 08:23 — REGNUM  Первый раунд переговоров по Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и Европейским союзом состоялся в Ташкенте, сообщает 8 февраля МИД Узбекистана.

«Стороны пришли к общему пониманию по структуре проекта соглашения и, разделившись на три группы, детально и конструктивно обсудили все разделы проекта документа, определив возможные взаимоприемлемые положения», говорится в сообщении.

Сообщение МИД изобилует техническими моментами по работе над соглашением, однако внешнеполитическое ведомство Узбекистана не отметило главный момент — данный документ создаст благоприятные условия для инвестиций, а также облегчит возможность взаимодействия по другим вопросам.

Среди таких вопросов — борьба с коррупцией, права человека, достижение целей устойчивого развития, правосудие и другие.

«В рамках пребывания европейской делегации в Ташкенте также состоялись консультации по подготовке заявки Узбекистана на получение статуса «Генеральной системы преференций плюс» («ГСП+»)», отмечается в сообщении МИД.

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Внешняя политика Узбекистана
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