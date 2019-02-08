Госсекретарь США призвал ужесточить санкции против Ирана

Вашингтон, , 08:18 — REGNUM Руководство США призывает к ужесточению санкций против Ирана, который продолжает развивать ракетную программу. Об этом госсекретарь США Майк Помпео написал на своей странице в соцсети Twitter.

По его словам, ядерное соглашение с Тегераном не препятствует развитию его ракетной программы, о чем свидетельствует «последний запуск Ираном ракет».

«Иран бросает вызов СБ ООН, продвигая свои возможности по баллистическим ракетам, — написал Помпео. — Мы должны восстановить более жёсткие международные ограничения».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о том, что Вашингтон выходит из ядерного соглашения с Ираном. По условиям соглашения Тегеран обязался заморозить свою ядерную программу в обмен на отмену международных санкций.

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