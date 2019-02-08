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Колумбия ограничила въезд в страну более 300 сторонникам Мадуро

Политика

Решение было принято колумбийским правительством для «мирного урегулирования кризиса в Венесуэле»

Богота, 8 февраля 2019, 08:18 — REGNUM  Миграционная служба Колумбии запретила въезд в страну более 300 гражданам Венесуэлы, которые имеют связи с администрацией венесуэльского лидера Николаса Мадуро, об этом сообщает El Nacional.

«Мы решили отменить карты пограничной мобильности для группы, в которую входят более 300 человек, выступающих за диктатуру Николаса Мадуро», — заявил глава миграционной службы Колумбии Кристиан Крюгер.

По его словам, соответствующее решение было принято колумбийским правительством для «мирного урегулирования кризиса в Венесуэле».

Напомним, в Венесуэле с 21 января оппозиция при прямом содействии США пытается отстранить от власти законного президента страны Николаса Мадуро. Власти Соединенных Штатов вполне недвусмысленно намекают на то, что они готовы начать вторжение в Венесуэлу и использовать в качестве плацдарма для такого вторжения соседнюю Колумбию.

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Политический кризис в Венесуэле
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