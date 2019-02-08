Мадуро обвинил Трампа в попытке сорвать диалог по миру в Венесуэле

Каракас, , 08:18 — REGNUM Президент США Дональд Трамп пытается сорвать диалог по выходу Венесуэлы из кризиса. С таким заявлением выступил действующий президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в ходе выступления в центре Каракаса.

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«Правительство Дональда Трампа пытается свести на нет новые попытки наладить диалог, продвигаемый Уругваем, Мексикой при поддержке стран Карибского сообщества для поиска мирного решения проблемы на основе диалога на благо Венесуэлы», — заявил Мадуро.

https://twitter.com/PresidencialVen/status/1093634591036973056

Также Мадуро в очередной раз повторил, что «венесуэльцы всегда были «войнами за мир» и выйдут непобеждёнными перед попыткой переворота, продвигаемой правительством США.

На церемонии подписания письма, адресованного Соединённым Штатам с призывом отказаться от планов по военному вторжению в страну, Мадуро заявил: «Я предлагаю народу Венесуэлы и общественным движениям, художникам, профсоюзам, спортсменам и интеллигенции поставить подписи за право нашей страны на мир, сосуществование и самостоятельное развитие. Мы не принимаем и не принимаем иностранного вмешательства!«

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Всего планируется собрать 10 млн подписей венесуэльцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января на фоне массовых протестов против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро спикер парламента страны и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства. США и ряд стран Евросоюза сразу же признали его в качестве законного руководителя Боливарианской Республики. При этом Россия и Китай поддерживают законного президента Николаса Мадуро.

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