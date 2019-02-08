Макрон призвал молодежь во Франции больше интересоваться политикой

Париж, , 08:17 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к молодому населению Франции, призвав их больше интересоваться политической жизнью страны, сообщает Le Figaro.

«У вас нет права говорить мне, что вы не заинтересованы в политике!», — заявил Эммануэль Макрон, обращаясь к молодым людям во Франции.

По его словам, не интересоваться политической жизнью страны — это «отказаться от основного права».

«Мне нужна молодежь нашей страны, чтобы заниматься политикой», — подчеркнул он.

Издание отмечает, что обращение президента к молодежи связано с тем, что молодые люди во Франции недостаточно активно участвуют в национальных дебатах, в то время как именно им «предстоит строить Францию завтрашнего дня».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп призвал молодежь в коммуне Жювизи-сюр-Орж принять участие в национальных дебатах, заявив, что «это станет большой проблемой, если данная возрастная группа не выскажет свое мнение».

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