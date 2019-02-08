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Вашингтон вновь выступил за отставку Мадуро

Политика

В январе 2019 года в Венесуэле разразился политический кризис

Вашингтон вновь выступил за отставку Мадуро
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Мадуро

Вашингтон, 8 февраля 2019, 07:59 — REGNUM  Президент Венесуэлы Николас Мадуро должен уступить власть переходному правительству и покинуть страну. Об этом заявил 7 февраля спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс на брифинге для сотрудников СМИ.

По его словам, время для диалога с Мадуро, который может «манипулировать переговорами», давно прошло.

Абрамс добавил, представители мировых стран должны признать главой Венесуэлы самоназначенного Хуана Гуайдо вместо того, чтобы вести переговоры с законным главой государства Мадуро.

По его словам, США не планируют присоединятся к контактной группе по Венесуэле, так как это не «верный путь».

Напомним, встреча международной контактной группы для обсуждения ситуации в Венесуэле прошла в столице Уругвая Монтевидео 7 февраля. На переговорах не было главы Боливарианской республики Николаса Мадуро и представителей оппозиции Венесуэлы.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года в Венесуэле разразился политический кризис. После массовых акций протеста спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом республики.

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Политический кризис в Венесуэле
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