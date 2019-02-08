Кризисная группа из Германии требует усиления совбеза Африканского союза

Берлин, , 07:58 — REGNUM Международная кризисная группа, базирующаяся в Берлине, призвала Африканский союз провести срочные реформы по усилению полиции и Совета безопасности организации для предотвращения конфликтов в Африке. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

В докладе, выпущенном 6 февраля кризисной группой, отмечается, что Совет безопасности Африканского союза потерял свой авторитет из-за нежелания вмешиваться в региональные конфликты.

В 2015 году Африканский союз не предотвратил военный переворот в Бурунди, что привело к смерти десятков людей. В 2017 году главы Африканского союза отказали Совету безопасности организации отправлять войска в Западную Сахару, чтобы защитить ее от агрессии Марокко.

Генеральный директор кризисной группы Роберт Малли подчеркнул, что «власти стран подрывают авторитет Совета безопасности Африканского союза, что помешает ему отстаивать права в будущих кризисных ситуациях». Малли раскритиковал эту ситуацию, в которой главы стран предпочитают конкурировать в сложившихся трудных ситуациях вместо того, чтобы сотрудничать.