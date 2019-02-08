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Во Франции назвали приоритетные темы G7 в 2019 году

Политика

G7 пройдет с 24 по 26 августа 2019 года в городе Биарриц на юго-западе Франции

Париж, 8 февраля 2019, 07:51 — REGNUM  Франция, которая принимает G7 в этом году с 24 по 26 августа в городе Биарриц на юго-западе страны, выбрала в качестве приоритетных тем вопросы глобализации, гендерного неравенства, биоразнообразия, защиты океанов и цифровых технологий, сообщает Le Figaro.

Франция, которая стала председателем группы G7 в 2019 году, также планирует сосредоточиться на экономическом развитии Африки, например, за счет поддержки предпринимательства в Африке.

«Мы хотим больших дебатов по таким вопросам, как организация мировой торговли», — подчеркивают в Париже.

Группа G7 или Большая семерка — неофициальный форум лидеров семи стран, а именно Великобритании, США, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что борьба с неравенством и более тесная координация с силами, не входящими в G7, будут в центре внимания Франции в G7 в 2019 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Борьба с неравенством будет в центре внимания G7 в 2019 году — МИД Франции

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Политическая жизнь Франции
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