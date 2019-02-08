Россия призвала США уничтожить нарушающее ДРСМД вооружение

Москва, , 07:41 — REGNUM Министерство обороны РФ предложило Соединенным Штатам уничтожить оружие, которое нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), об этом сообщил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.

По его словам, для вручения ноты с соответствующим предложением в Минобороны был приглашен военный атташе при посольстве США в Москве.

Так, Москва предложила Вашингтону отказаться от развернутых на суше пусковых установках Mk-41, разработанных для запуска крылатых ракет Tomahawk. Также США должны отказаться от ракет-мишеней и ударных беспилотных летательных аппаратов, характеристики которых соответствуют термину «крылатая ракета наземного базирования».

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Как сообщало ИА REGNUM, о намерении в одностороннем порядке выйти из ДРСМД президент США Дональд Трамп заявил в октябре 2018 года из-за якобы нарушений его условий со стороны Москвы. Речь идёт о наличии у России ракеты 9М729, которая якобы нарушает ранее подписанный договор.

В начале февраля 2019 года глава Белого дома объявил, что Вашингтон начинает процедуру выхода из договора. Завершить процедуру планируется в августе 2019 года. В свою очередь, в Москве заявили, что США годами нарушали ДРСМД.

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