Подполковник спецназа ФРГ обвинен в экстремизме за критику миграции

Берлин, , 07:38 — REGNUM В вооруженных силах Германии разразился скандал: бойца элитного подразделения специального назначения (KSK) обвинили в правом экстремизме, передает канал n-tv 7 февраля.

Возбуждено расследование в отношении подполковника KSK Даниэля К., в настоящее время отстраненного от службы. По сообщению газеты Der Bild, ему вменяют в вину произнесенную в телефонном разговоре фразу: «После наплыва беженцев государство больше не контролирует ситуацию, их всех нужно отправить обратно». Якобы он призывал «взять всё в свои руки».

«Сегодня мне, спецназовцу с 28-летним стажем, (…) запретили носить униформу нашей армии, поскольку усомнились в моей верности Федеративной Республике Германии и защите общественного порядка», — написал Даниэль К. на своей странице в Facebook.

В письме своим коллегам он написал, что «не является так называемым наци», не совершал никаких преступлений, не нарушал дисциплины и не наносил ущерб подразделению.

KSK — это специальное военное подразделение, созданное для борьбы с терроризмом, ведения разведки, эвакуации населения, военного консультирования, проведения военных операций.

Несколько недель назад один из бойцов KSK был оштрафован на €4 тыс. за запрещенное в Германии нацистское приветствие со вскидыванием руки.