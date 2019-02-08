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Более 55% граждан считают внешнюю политику России успешной

Политика

Опрос ФОМ

Москва, 8 февраля 2019, 07:28 — REGNUM  Более половины жителей России (56%) следят за внешней политикой. 38% считают, что руководство страны уделяет ей внимания столько, сколько нужно, 32% — слишком много, 14% — недостаточно. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

В последнее время во внешней политике России было больше успехов, чем неудач, уверены 45% опрошенных. Среди достижений граждане называют: «помощь Сирии», «присоединение Крыма», «укрепление армии», «переговоры по Курилам».

Четверть граждан (25%) полагают, что Россия терпит неудачи во внешней политике: «противопоставление страны западному миру», «напряженные отношения с Украиной», «чрезмерная помощь другим странам в ущерб интересам российских граждан».

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 26−27 января 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия на мировой арене должна занимать надёжное место как равная среди равных.

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Внешняя политика России
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