Протесты в Зимбабве организованы западом – политики

Хараре, , 07:26 — REGNUM Правящая партия Зимбабве Zanu сообщает, что за протестами в стране стоят западные силы, которые хотят изменить режим в Зимбабве. Об этом сообщает The Guardian Africa.

Сообщения поступили из информационных документов партии Zanu. Члены правящей партии обвиняют протестующих в «разгуле жестокости», «следовании плану, подготовленному враждебными элементами с целью свержения правительства путем отстранения президента».

Протесты начались через 14 месяцев после свержения в ходе военного переворота бывшего президента Роберта Мугабе.

Протестующие жалуются на нарушения прав человека службами безопасности. Их обвиняют в более 1800 случаях нарушения прав человека. Среди них — 17 незаконных убийств, 16 изнасилований, 26 похищений и более 600 нападений.