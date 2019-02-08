«Рим не хочет конфликта с Францией» — вице-премьер Италии

Рим, , 07:21 — REGNUM Вице-премьер Италии Маттео Сальвини в связи с решением Парижа отозвать своего посла из Италии заявил, что Рим не хочет конфликта с Францией, сообщает Le Figaro.

Маттео Сальвини отметил, что будет «счастлив» встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, и добавил, что хочет «перевернуть страницу».

«Я не хочу никакого конфликта с кем-либо, полемика меня не интересует», — заявил он, призывая Францию прекратить выдворять мигрантов обратно к границе и укрывать итальянских «террористов».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля Париж объявил, что отзывает своего посла из Италии, выразив сожаление по поводу «повторных обвинений», «необоснованных нападок» и «возмутительных заявлений» со стороны Рима.

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