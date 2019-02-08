Чего ждёт Россия от Украины и что готовит для Норвегии: Радио REGNUM

Москва, 8 февраля 2019, 08:00 — REGNUM
- Россия может не признать итоги выборов на Украине;
- Помпео подтвердил намерение США вывести войска из Сирии;
- Россия ответит на враждебные действия Норвегии в Арктике;
- Арашуков знал о предстоящем задержании;
- По делу о коррупции задержан заммэра Рязани.
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