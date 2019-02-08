Матвиенко: Россия — лидер по отстаиванию справедливого миропорядка

Москва, , 05:46 — REGNUM Россия ведет независимую внешнюю политику и является лидером движения за сохранение справедливого порядка в мире, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в своем блоге.

Матвиенко подчеркнула, что самой приоритетной задачей во внешней политике для России является обеспечение безопасности и суверенитета страны. По ее словам, Россия самостоятельно определяет свой путь развития и принимает решения по достижению своих целей.

«Не позволяем разговаривать с собой на языке силы, навязывать то, с чем не согласны», — заявила она.

Матвиенко добавила, что в современном мире ни один ключевой вопрос мировой политики не решается без участия России. В этом, как считает спикер Совфеда РФ, несомненная заслуга российских дипломатов. При этом, как отмечает Матвиенко, в мире существует «ряд государств» во главе с США, которые целенаправленно разрушают систему международного права и развязывают торговые войны.

«Особая активность проявляется в отношении нашей страны. Вводятся экономические санкции, провоцируется нестабильность на постсоветском пространстве, разжигаются антироссийские настроения», — подчеркнула она.

В качестве примера такого подведения Матвиенко привела выход Соединенных Штатов из Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в одностороннем порядке. По ее мнению, такие действия США приводят международный режим контроля над вооружениями к краху.

«При наличии доброй воли любые страны и народы могут не только мирно сосуществовать, но и сотрудничать, дружить», — добавила Матвиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля глава министерства финансов Турции Берат Албайрак заявил, что России удалось политическими методами воспрепятствовать гибели мирных жителей в Сирии. По его словам, Россия заняла твердую позицию и повернула процесс в русло мирного урегулирования в то время, когда другие мировые страны молчали.

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