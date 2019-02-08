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Болтон переговорил с главой МИД Дании по «Северному потоку — 2»

Политика

А также обсудил украинскую провокацию в Керченском проливе

Копенгаген, 8 февраля 2019, 05:22 — REGNUM  Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон провел переговоры с главой МИД Дании Андерсом Самуэльсеном по проекту строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом он сообщил на своей официальной странице в Twitter.

«Сегодня отлично обсудили с Андерсом Самуэльсеном «Северный поток — 2», российскую агрессию в Черном море, усиление НАТО и сотрудничество в Арктике. Ценим поддержку Дании по вопросам Венесуэлы и Ирана», — заявил он.

Напомним, газопровод «Северный поток — 2» должен проходить по дну Балтийского моря и обеспечивать транзит российского газа в Германию в обход Украины. На сегодняшний день разрешение на строительство газопровода получено от Германии, Швеции и Финляндии. Дания свое разрешение на прокладку еще не дала.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля послы США в Евросоюзе, Германии и Дании призвали правительства этих стран выступить против проекта газопровода «Северный поток — 2». Они заявили, что по трубам вместо газа в Европу «потечет российское влияние», что будет подрывать суверенитет европейских государств.

Читайте ранее в этом сюжете: «По дну моря потечет российское влияние»: послы США о «Северном потоке — 2»

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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