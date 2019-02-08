Власти США намерены упростить экспорт оружия из страны

Вашингтон, , 04:52 — REGNUM Американские власти планируют ввести новые, облегченные правила экспорта вооружений из Соединенных Штатов, сообщает телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно новым правилам, как утверждает источник, для экспорта американским производителям огнестрельного оружия больше не нужно будет получать лицензию у госдепа США, а достаточно будет получить лицензию министерства торговли. Эти правила будут касаться лишь полуавтоматических винтовок, а также ряда гранат и огнеметов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года госдеп США отчитался об увеличении объемов поставки вооружений в другие государства. Согласно данным госдепа, в 2018 финансовом году Соединенные Штаты поставили вооружений в другие страны на сумму в $192,3 млрд. Отмечается, что эта сумма на 13% выше, чем прибыть от экспорта вооружений в 2017 году.

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