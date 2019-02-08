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Bellingcat уже успел пришить «третьего отравителя» к инциденту в Болгарии

Политика

Из-за смены авиарейса

Лондон, 8 февраля 2019, 04:39 — REGNUM  Третий участник так называемого «отравления Скрипалей» по версии британских СМИ, некий офицер «Сергей Федотов» причастен к отравлению в Болгарии в 2015 году, утверждает ресурс Bellingcat.

Портал пишет, что якобы «Федотов» в апреле 2015 года прибыл в Болгарию и должен был улететь обратно в Москву из болгарской Софии 30 апреля. Однако по неназванным причинам он вылетел 28 апреля из Стамбула, якобы купив билет в последний момент.

Bellingcat связывает эту информацию с отравлением болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева, произошедшего 28 апреля 2015 года. Якобы Гебрев также был отравлен «Новичком». Ресурс также подчеркивает, что странное поведение «Федотова» с авиабилетами было отмечено и при инциденте в Солбери.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля британские СМИ назвали третьего участника «отравления Скрипалей» — некоего офицера «Сергея Федотова», вылетевшего из Великобритании позже, чем Петров и Боширов. Российские дипломаты назвали эту информацию антироссийскими инсинуациями, не подтвержденными какими-либо фактами.

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