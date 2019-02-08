Кани-Курган – Хэйхэ. На границе России с Китаем появится автомобильный КПП

Москва, , 04:23 — REGNUM Новый пункт пропуска появится на границе России и Китая. Соответствующее распоряжение подписал российский премьер-министр Дмитрий Медведев.

Отметим, что распоряжение № 155-р подписано главой правииельства 7 февраля. В пояснительной записке к документу сказано:

«Предусматривается установление автомобильного пункта пропуска Кани-Курган — Хэйхэ на российско-китайской государственной границе в Амурской области».

Этим распоряжением вносятся изменения в Соглашение между Москвой и Пекином о пунктах пропуска на российско-китайской государственной границе от 27 января 1994 года.

Уточняется, что это нововведение сделано в рамках развития российского проекта «Международная кооперация и экспорт». Кани-Курган вошел в перечень приоритетных экспортно ориентированных пунктов пропуска на Дальнем Востоке.

«Режим работы пункта пропуска будет круглосуточный. Открытие пункта пропуска Кани-Курган будет способствовать развитию международного сотрудничества и торговли между Россией и Китаем», — отметили в правительстве.

Ожидаемая пропускная способность Кани-Кургана 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса, 68 легковых автомобилей и порядка пяти с половиной тысяч человек в сутки. Пункт должен заработать к моменту окончания строительства пограничного мостового перехода Благовещенск — Хэйхэ к 2020 году.

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