США шантажируют Турцию отказом поставлять комплексы Patriot

Вашингтон, , 04:21 — REGNUM США откажутся поставлять Турции зенитные комплексы системы Patriot, если турецкие власти закупят у России зенитные ракетные комплексы С-400, сообщает газета Hurriyet Daily News со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Вашингтоне.

Собеседник издания заявил, что поставка российских комплексов С-400 «Триумф» в Турцию противоречит закону «О противодействии противникам Америки», согласно которому под санкции подпадают страны и компании, сотрудничающие с предприятиями из России, внесенными в черный список.

«Мы очень обеспокоены, так как закупка Турцией комплексов С-400 ставит под угрозу турецкое участие в программе использования истребителей F-35», — добавил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля заместитель главы Управления оборонной промышленности Турции Джелал Сами Тюфекчи заявил, что республика ожидает получить первую партию российских зенитных ракетных комплексов С-400 уже в 2019 году. Он подчеркнул, что решение о закупке уже принято на самом высшем уровне.

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