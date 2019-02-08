Адвокат Бутиной не исключает, что скоро она вернется домой

Вашингтон, , 03:37 — REGNUM Российская гражданка Мария Бутина, арестованная в США по обвинениям в работе иностранным агентом без регистрации, может быть освобождена в ближайшие шесть недель, заявил ее адвокат Роберт Дрисколл телеканалу RT.

Он сообщил, что уже оформлено соглашение с американскими властями о признании вины российской гражданкой. Дрисколл подчеркнул, что Бутина делится с властями США той информацией, которую знает. Он рассчитывает, что в течение месяца будет вынесен приговор и Мария Бутина сможет вернуться в Россию.

«Надеюсь, что она будет дома в течение месяца или шести недель», — добавил он.

Напомним, гражданка России Мария Бутина была арестована в США в июле 2018 года. Ей предъявлены обвинения в работе иностранным агентом без соответствующей регистрации в американском минюсте. Американские власти предполагают, что таким образом Бутина пыталась влиять на внутреннюю политику Соединенных Штатов.

После ареста Бутина содержалась в американской тюрьме в унизительных и жестоких условиях. Российские дипломаты считают, что таким образом на Бутину пытались оказать давление. В конце 2018 года Бутина согласилась на сделку со следствием и частично признала себя виновной.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января МИД России заявил, что информация в СМИ о попытках Марии Бутиной влиять на американскую политику является антироссийской инсинуацией. Российские дипломаты заявили, что из-за давления американских спецслужб и администрации тюрьмы Бутина была вынуждена оговорить себя и признать свою вину.

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