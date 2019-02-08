Небензя: Косово выходит из-под контроля Запада

Нью-Йорк, США, , 03:10 — REGNUM Запад уже не может полностью контролировать тот «проект», который они называют независимым Косово, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

На заседании Совета безопасности ООН он отметил, что Приштина остается большой проблемой для Балкан, причем косовские албанцы работают на усугубление кризиса.

«Отмечаем все больше признаков того, что в Косово албанское руководство через 20 лет после варварских бомбардировок НАТО Союзной Республики Югославии и через десять лет после односторонней «независимости» выходит из-под контроля тех западных стран, которые эту самостийность проектировали», — сказал Небензя.

Отмечается, что торговая война, которую Косово ведет против Сербии — это провокация. При этом требования Запада отменить 100%-ные пошлины, введенные Косово в отношении Сербии и Боснии и Герцеговины, власти автономии (которая считает себя независимой республикой) соблюдать вовсе не стремятся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 февраля министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в СБ ООН заявил, что введение Приштиной пошлин на товары из Белграда и Сараево стало очередным признаком тупика в попытке вести с Косово диалог.

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