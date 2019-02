Иранская экономика не «разрушена», господа американцы и израильтяне

Сергей Шакарянц, , 08:21 — REGNUM

Как мы и предполагали, «атакующий пропагандизм» против Ирана со стороны США и Израиля усиливается изо дня в день. Не удивительно, что избраны для этого именно те дни, которые в Иране предваряют празднование 40-летия победы Исламской революции — и мы, и другие авторы ещё в прошлом году предупреждали, что некие круги в антииранской среде политикумов в Вашингтоне и Тель-Авиве всерьёз планировали добиться госпереворота в Иране именно до 40-й годовщины Исламской революции, но… Мы имеем дело как раз с тем самым случаем, когда принято говорить: «Хотеть не вредно — вредно не хотеть».

Волей-неволей придётся вновь вернуться к глупым заявлениям президента США Дональда Трампа из его словесной дуэли с руководителями американских спецслужб — напомним, что Трамп «не согласился» со своими разведчиками и подверг их критике, предложил «пойти учиться», «вернуться в школу» и т.д. В этом оскорбительном для спецслужб США «диалоге», как известно, Трамп, пытаясь представить дело так, что «ему больше известно об Иране», пальнул в воздух несуразной фразой, когда хотел защитить свои утверждения о том, что, мол, «ядерная сделка» 2015 г. с ИРИ была «ужасной» для США и выгодной только Тегерану: «В Иране экономика сейчас рушится, это единственное, что сдерживает их. Будьте осторожны с Ираном». Именно это заявление заставило очень многих исследователей за пределами США утверждать, что Трамп, не доверяя американскому разведсообществу, явно пользуется глупыми измышлениями, поступающими конкретно из Израиля, который спит и видит экономику Ирана «разорванной в клочья», спит и видит «восстание иранского пролетариата (!) против аятолл», и т.д., и т.п. Так и хочется воскликнуть: господа вдохновители «строительства коммунизма в одной отдельно взятой стране»! Успокойтесь — в Иране заблаговременно подстраховались, установив строй, который вполне можно назвать «властью Бога на земле», чьими предстоятелями в миру выступают ненавидимые вами аятоллы. Просто представьте, что Иран — это громадный, крайне древний мусульманский (шиитский) Ватикан. То есть — теократическая империя, и всё. Кого свергать собрались, израильтяне? Власть Единого Бога, пусть только в одном Иране? А не рубите ли вы тот самый сук, на котором сидите и вы?.. Может, и с католицизмом-то решитесь побороться? С тем же Ватиканом, папами Римскими и т.д.

Так что — «рабочий класс» на улицах крупных промышленных городов Ирана? Массовые аресты и «ссылки в Сибирь» несчастных рабочих? Окститесь, господа ираноненавистники. Иран, при всём том, что развивается на удивление быстро для страны под бременем «санкций США», всё-таки остаётся в глобальном смысле сельскохозяйственной страной, это всё-таки аграрно-индустриальное государство, а не наоборот. Большая же часть крестьян, сельчан — истово верующие, привыкшие доверять своим священнослужителям, а не зарубежным. По старым данным, экономика Ирана, одной из наиболее богатых стран Азии — 18-я в мире по объёму национального производства (по данным ЦРУ, 2010 г.) и крупнейшая среди государств Западной Азии, Ближнего Востока и ОПЕК. Иран по объёму ВВП является крупнейшей экономикой в исламском мире (29-е место) после Турции. По конкурентоспособности занимает 76-е местo, по инновациям — 78-е, пo индексу экономики знаний — 94-е место среди других государств мира. Но за последние 8 лет эта картина изменилась, причём в лучшую для Ирана и иранцев сторону, доля науки и связанных с наукой отраслей и подотраслей значительно возросла. Тем не менее ещё раз об официальных данных, пусть и устаревающих — сельскохозяйственный сектор составляет 10% в структуре ВВП Ирана, в нём заняты около ¼ работоспособного населения. 30% ВВП занимает промышленность (23% населения), в том числе нефтехимическая. 60% — сектор услуг (63% рабочей силы).

Что такое сектор услуг и можно ли считать занятых, допустим, в сфере мелкой и средней торговли, или в гостиничном бизнесе, на статусе обслуги, тем самым «рабочим классом», или «иранским пролетариатом»? Конечно, нет. Впрочем, идём дальше по цифрам — Иран имеет положительный торговый баланс 73% (экспорт — $230 млрд., импорт — $150 млрд.). Это ЦРУшные данные из сборника «The World Fact Book 2011». 80% экспорта составляют минеральные ресурсы, при этом на их добыче занят всего 1% населения. Вот он, тот «рабочий класс», «иранский пролетариат», который Израиль-США собрались задействовать против «режима аятолл», как любят заявлять полуграмотные израильтяне, обуреваемые иранофобией? Ну, а что? В Румынии, Сербии, ещё ряде стран «движущей силой революции» ж выступали именно те, кто был занят этой самой добычей минеральных ресурсов. Просто на Балканах, скажем, то были шахтёры, а в Иране не уголь добывается — в минеральных ресурсах в Иране нефть, природный газ, газоконденсат, драгоценные и полудрагоценные камни, кои добываются не обязательно из глубоких подземных шахт… Возьмём на себя смелость и предложим Трампу и израильтянами срочно заняться изучением Мировой истории — может, тогда они осознают, что работники сферы услуг — это вовсе не «рабочий класс — пролетариат», и что 1% населения, даже если разом восстанут все работники сферы добычи минеральных ресурсов, даже при массированной поддержке из-за рубежа, даже при условии одновременного начала внешней агрессии, не в состоянии не то что одержать победу — а просто поколебать стабильность в той или иной стране. А если вооружённые силы на стороне действующей власти… Так что ни США, ни Израилю «не светит» дожить до того дня, когда «иранский пролетариат» с 1% взлетит до хотя бы 5%. А не то что до «революции рабочего класса» в Иране. Глупо агитировать за социализм-коммунизм в Иране по-американски или по-израильски, когда в Иране уже 40 лет — социализм исламский. И напомним также классику — для успешности переворота-революции надо бы заручиться поддержкой хотя бы 15% активной, деятельной части населения, Гракх Бабёф, Франция, XVIII век…

Ещё нелепей попытки ряда кругов в Израиле представить ситуацию в Сирии, которая, согласимся, является важной составляющей в сегодняшней иранской действительности, как «сокрушительное военное поражение Ирана в схватке с Израилем в Сирии». Всё с точностью до наоборот — и что не менее важно, в Иране даже «иранский пролетариат» знает, что из себя представляла Сирийская война изначально, т. е. с 2011−12 гг. Короче говоря, никто в Иране не забыл, кто многие годы готовил и способствовал разжиганию суннито-шиитской войны на Ближнем Востоке. А чем может завершиться прямое столкновение израильских армейцев с их иранскими визави, мир пока представить не может. Но вполне себе представляет, что получавшие консультативную и иную помощь от иранских военных и разведки боевые отряды ливанской партии «Хезболлах» вполне успешно противостояли регулярной израильской армии, при сопоставимых потерях с двух сторон — настолько сопоставимых, что это позволило в арабском мире говорить даже о победе партии «Хезболлах» над Израилем в ходе Июльской войны 2006 г. … Ещё пара-другая критических стрел: когда даже неважно кто в Израиле с серьёзным видом рассуждает о том, что «этнические конфликты там [в Иране — прим.] возможны с азербайджанцами и талышами», то ничего, кроме гомерического смеха, такие рассуждения вызвать не могут. Скорее, возможны конфликты между азербайджанцами и талышами в Азербайджане, куда, как свидетельствуют источники, Израиль готовится возобновить поставки своих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), чем конфликты иранцев (фарси) с талышами и азербайджанцами внутри Ирана. Можем заверить — многочисленные попытки «растормошить» даже арабоязычных жителей провинции Хузестан проваливаются год за годом, независимо от того, кто подготавливает и направляет террористов, и именно потому, что кто-то не хочет понять, что у арабов-шиитов враг тот же, что и у Ирана. А несколько лет назад арабы-шииты Дизфуля сами остановили и разоружили диверсантов-террористов, которых, видимо, американцы посылали в провинцию Хузестан для осуществления подрывной деятельности в Иране…

Но имеет смысл разобраться, — ну и что там с экономикой Ирана, она «рушится», как врёт со рта Израиля президент США Трамп? Рассмотрим пару-другую направлений, имеющих крайне важное значение с точки зрения состояния иранской экономики. Пока в мире обсуждают попытку ЕС наладить свой механизм расчётов с Ираном, сам Иран семимильными шагами идёт вперёд. Но — в восточном направлении. И вскоре мы, как и весь мир, окончательно убедимся, что союзниками Ирана являются не только Китай и Россия, но и Индия. В течение 5−6 февраля имели место важные события. Именно они — проект самого ближайшего будущего, который будет касаться всех соседей Ирана. Индия подписала Меморандум о взаимопонимании с Россией, чтобы ускорить развитие Международного транспортного коридора Север-Юг (INSTC), который обеспечит более плавное соединение Индии с Россией через Иран, сообщает газета The Economic Times. INTSC, реализация которого была отложена на несколько лет, это проект из недр Шанхайской организации сотрудничества. И вот акционерное общество «Российские железные дороги» (РЖД) и Контейнерная корпорация Индии (CONCOR), крупнейший оператор железнодорожных контейнерных перевозок в Индии, подписали Меморандум о взаимопонимании по предоставлению логистических услуг для INTSC. Меморандум о взаимопонимании предусматривает изучение возможностей для разработки совместных логистических проектов в России и Индии с использованием международных транспортных коридоров, в том числе INSTC. Обе страны отдают приоритетное значение именно Ирану и его железнодорожным сетям. INSTC — самый короткий мультимодальный транспортный маршрут, связывающий Индийский океан и Персидский залив через Иран Россию с Европой. Индия может воспользоваться этим маршрутом. Груз из Индии может быть доставлен в иранский порт Бандар-э-Аббас, а оттуда в порт Энзели на Каспийском море по суше. Затем товары могут быть отправлены в российский порт Астрахань, а оттуда в остальную часть Европы по железной дороге.

Не следует думать, что Индия, Россия и Иран озабочены только лишь транспортировками по железной дороге и транспортными водными и наземными коммуникациями. Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане 5 февраля заявил, что Иран принял предложение России о строительстве подводного трубопровода для экспорта природного газа из Ирана в Индию, сообщает агентство Tasnim News. Выступая на пресс-конференции в Тегеране, Зангане отверг как неверные утверждения о том, что он не принял предложение индийцев о строительстве подводного трубопровода, и заявил, что это предложение было выдвинуто русскими, и Иран приветствовал его. Он также рассказал, что во время визита в Иран президента России Владимира Путина в прошлом иранском году был подписан меморандум о взаимопонимании с министром энергетики России и «Газпромом» по этому вопросу. В настоящее время ответственность за строительство трубопровода несут россияне, добавил министр нефти. Вкратце о том, что имеет в виду иранский министр. Ещё в 2015 году тогдашний управляющий директор Национальной иранской компании по экспорту газа Алиреза Камели заявил, что в стране ведутся переговоры о плане строительства подводного трубопровода стоимостью 4,5 млрд долларов США для экспорта природного газа в Индию. Предполагалось, что планируемый трубопровод от побережья Ирана через Оманский залив и Индийский океан до Гуджарата будет транспортировать 31,5 млн куб/м газа в сутки, и он будет построен через 2 года с момента подписания необходимых согласований и соглашения о купле-продаже газа, сказал в то время Камели. Как видим, сейчас все три заинтересованные стороны вернулись к проекту подводного газопровода из Ирана в Индию.

Подчеркнём, что сообщения об ирано-российско-индийском сотрудничестве по газу поступили на фоне интереснейших событий. Южная Корея, являющаяся сильно зависимой от США страной, решила закупать в Иране не только нефть, но и газокондесат. Крупный южнокорейский нефтеперерабатывающий завод Hyundai Oilbank Co. планирует импортировать 2 млн баррелей иранского конденсата в феврале, писала газета Tehran Times 5 февраля. Другой южнокорейский бизнес-субъект, Hanwha Total Petrochemical Co., также планирует импортировать конденсат из Ирана в феврале. Последний раз эта компания импортировала иранский конденсат в июле прошлого года, когда она приняла 2 млн баррелей. Иранский конденсат составлял до 59% импорта нефти Южной Кореей в апреле прошлого года, а затем снизился до 30% в период с мая по август. SK Trading International Co., дочерняя компания крупнейшего в Южной Корее нефтеперерабатывающего завода SK Innovation Co., также планирует импортировать иранский конденсат в феврале. Правда, нет сведений о планирующемся объёме закупок. В январе SK Trading International закупила 2 млн баррелей иранского конденсата.

Ещё, и не менее интересная информация от 7 февраля. Россия планирует инвестировать $14 млрд в энергетический сектор Пакистана, в том числе $10 млрд — в проект прокладки морского газопровода для транспортировки газа из Ирана в Пакистан. Как сообщает пакистанская газета Express Tribune, в ходе недавнего визита российской делегации во главе с заместителем председателя правления ОАО «Газпром» Виталием Маркеловым российская сторона обязалась инвестировать названную сумму в проект строительства морского газопровода, газопровода «Север-Юг» и подземных хранилищ газа в Пакистане. Российские компании построят газопровод из Карачи в Лахор для транспортировки импортного газа для нужд этой провинции. Между тем Пакистан и российские госструктуры подписали межкорпоративное соглашение о проведении технико-экономического обоснования проекта морского трубопровода стоимостью $ 10 млрд. В рамках этого проекта «Газпром» проведёт технико-экономическое обоснование строительства морского газопровода для транспортировки газа из Ирана в Пакистан. Ожидается, что строительство трубопровода завершится через 3−4 года. Видимо, излишне говорить о том, что при участии российской фирмы проект поставок иранского газа в Пакистан и далее становиться совместным ирано-российским проектом.

Подобные новости из Ирана, показывающие, что в мире, несмотря на санкции США, не ослабевает интерес к сотрудничеству с Ираном, многочисленны. И это, ещё раз обратимся к США и Израилю, вряд ли свидетельствует о том, что «экономика Ирана рушится» или что «иранский пролетариат — против аятолл». Между тем Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) объявила 5 февраля о величине извлекаемых запасов жидких углеводородов страны, заявив, что запасы нефти в Иране оценивается в 160,12 миллиарда баррелей, а запасы природного газа составляют 33,33 триллиона кубометров. Эти запасы делают Иран одним из крупнейших обладателей запасов сырой нефти, конденсата и газа на планете, подчёркивает агентство Fars News. Иран обладает крупнейшими в мире запасами углеводородов, и, согласно Геологической службе США (USGS), по объёму геологоразведочных работ Иран занимает третье место в мире после Ирака и России. Вот уже и четвёртая фирма из Японии — JXTG Nippon Oil & Energy — возобновила импорт нефти из Ирана. И в силу этих новостей последующее заявление Тегерана не удивило. Новые нефтеперерабатывающие заводы иранского газового месторождения «Южный Парс» будут открыты президентом Ирана Хасаном Роухани в течение следующих 2−3 недель, заявил 5 февраля на пресс-конференции министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане. Министр сообщил, что эти нефтеперерабатывающие заводы принадлежат к 13, 22−24 фазам данного газового месторождения, и их разработка обошлась в 10 миллиардов долларов, сообщает газета Tehran Times. Четыре упомянутых нефтеперерабатывающих завода будут получать 3 млрд кубических футов газа в день, из которых два миллиарда кубических футов будут поставляться морскими платформами фаз №№ 13, 22, 23 и 24, а оставшийся 1 млрд кубических футов будет поставляться с 14-й фазы для этих НПЗ, пояснил Зангане.

По словам Мохаммада Мешкинфама, управляющего директора фирмы South Pars Gas Company (SPGC), которая отвечает за реализацию этапов разработки огромного газового месторождения, на нефтеперерабатывающие заводы «Южного Парса» приходится 74% добываемого в Иране газа. На пресс-конференции в прошлом месяце Мохаммад Мешкинфам назвал текущие мощности по переработке нефтеперерабатывающих заводов на «Южном Парсе» на уровне 2 млрд куб. метров. Огромное морское месторождение, которое Иран разделяет с Катаром в Персидском заливе, по оценкам, содержит значительное количество природного газа, и на него приходится около 8% мировых запасов газа и примерно 18 млрд баррелей конденсата.

А вот шокирует, в буквальном смысле слова, известие иранского агентства IRNA от 7 февраля. Заместитель главы Организации малых предприятий и промышленных парков Ирана (ISIPO) Фатхали Мохаммадзода объявил, что по случаю 40-й годовщины Исламской революции по всей стране к 11 февраля должно быть открыто 294 проекта промышленной инфраструктуры стоимостью 2,7 трлн риалов (около 64,2 млн долларов — прим.). Выступая на пресс-конференции, Фатхали Мохаммадзода добавил, что в стране зарегистрировано 42 700 промышленных единиц, которые обеспечивают 860 рабочих мест. «Некоторые из этих подразделений полуактивны, и для их включения в сеть требуется 200 триллионов риалов (около 4,7 млрд долларов — прим.)», — сказал он. Господа из США и Израиля — иранцы дадут старт в самые ближайшие дни почти 300 промышленно-инфраструктурным проектам. Деньги названы, деньги вложены — так чья ж «экономика рушится», Ирана, в котором вас нет, или той же Украины, которую вы гнобите и насилуете с 2014 года?

Добавим нашу твёрдую уверенность в том, что на сегодня Иран — это один из лидеров мира по результативности национального военно-промышленного комплекса (ВПК). В мире, в том числе на Западе и Израиле, немало пишется о том, что в сфере современных вооружений Россия и Китай значительно опережают США и весь Запад. Намного меньше информации о том, как работает ВПК Ирана, и очень напрасно, кстати. Автор данных строк прекрасно помнит, что в 2018 г., до апрельских «событий», тогдашний министр обороны Армении Виген Саркисян, будучи с официальным визитом в Иране, посетил ряд ведущих предприятий иранского ВПК. И вернулся в Ереван удивлённым и восторженным. Что там увидел Виген Саркисян, после чего в Армении уже публично говорил о целесообразности подписать договор с Тегераном о военно-техническом сотрудничестве, — остаётся только догадываться. Конечно, трудно в рамках одного материала дать анализ состояния иранского ВПК по всем отраслям и направлениям. Чтобы показать читателям, что Иран уже — один из лидеров по производству современных вооружений в мире, избран только ряд сообщений из Тегерана. Но это — важные сведения, в особенности если учесть сообщения о том, что Израиль возобновляет поставки своих БПЛА в Азербайджан. Итак, 31 января ВВС Ирана представили свой первый широкофюзеляжный БПЛА, получивший название Khodkar («Автомат»), который полностью разработан и изготовлен иранскими специалистами. Газета Iran Daily сообщает, что этот БПЛА — модернизированный вариант учебного самолёта Т-33. Он оснащён двумя камерами: одна расположена под фюзеляжем, чтобы способствовать этапам взлёта и посадки, а другая — на передней стороне, чтобы обеспечить альтернативный обзор кабины. Дрон также оснащён антеннами приемников GPS и ГЛОНАСС, антеннами передатчика данных, помимо фазированных решеток. Khodkar, использующий турбореактивный двигатель J85, также способен записывать данные и может использоваться для наблюдения и боевых задач. Он был лишь одним из множества других БПЛА, выставленных на выставке. Но бросался в глаза посетителей выставки сразу же. Выступая на церемонии открытия выставки, командующий иранской армией генерал Абдолрахим Мусави приветствовал достижения страны в области противовоздушной обороны за последние четыре десятилетия. «Иранский народ оказал 40-летнее сопротивление и успешно преодолел санкции», — сказал он. Он также заявил, что военная техника Ирана выполняет не только боевые задачи, но также спасательные и поисковые операции при стихийных бедствиях. Сообщим, что Вооружённые силы Ирана также представили новую военную технику, в том числе беспилотники и ракеты, ещё на одной выставке под названием Eqtedar 40, экспозиции на которой идут уже свыше недели. И, судя по всему, это — осмысленная политика генералов иранского ВПК и руководства вооружённых сил страны, а не просто демонстративная показуха в честь 40-летия Исламской революции.

А вот следующую информацию об иранском современном оружии сообщил… широко известный израильский портал DEBKAfile со ссылкой на военные источники в Израиле. Оказывается, 2 февраля в Иране были успешно испытаны новые иранские крылатые ракеты Hoveizeh с дальностью полёта до 1350 км. Судя по израильской публикации, в Тель-Авиве всерьёз озабочены — ведь рухнул сионистский и трамповский миф о «смерти иранской экономики», о слабости военно-технической базы иранских армии и флота, и т.д. DEBKAfile подчёркивает, что испытания иранских ракет Hoveizeh стали ответом Тегерана на успешное израильско-американское ракетное испытание Arrow-3 («Стрела-3»), произведённое 22 января. Вот что далее пишет израильский портал — испытаниями ракеты Hoveizeh, принадлежащей к семейству высокоточных крылатых ракет Soumar, Иран продемонстрировал, что, хотя исследовательское управление министерства обороны Израиля и агентство по противоракетной обороне США намерены разрабатывать ракеты, способные поражать цели за пределами атмосферы Земли, Исламская Республика сумела добиться создания низко летающих крылатых ракет сверхточного наведения. Иран уверен, не без страха пишет DEBKAfile, что «ни США, ни Израиль не имеют ответа, чтобы противодействовать этой ракете». И действительно, по словам военных экспертов, ни одна военная сила в мире до сих пор не нашла эффективного средства перехвата крылатых ракет до того, как они нанесут удар, если только они не находятся на малой дальности от цели. Крылатые ракеты могут облетать горы и холмы и погружаться в долины, тем самым уклоняясь от радаров систем противоракетной обороны, напоминает израильский портал. Вывод израильтян закономерен — «успешное испытание иранской крылатой ракеты Hoveizeh очень важно, несмотря на попытки Запада преуменьшить его значение». Кому, как не Израилю сейчас время осознать, что перед массированными пусками крылатых ракет из Ирана израильская территория фактически беззащитна? К слову, беззащитны против иранских крылатых ракет все страны, приграничные с Ираном, все иностранные войска, размещённые на территориях соседей Ирана…

Иными словами, на наших глазах меняется стратегическая обстановка — и в Закавказье, и в Средней Азии, и в Афганистане, и на Ближнем Востоке. Даже НАТО отныне придётся считаться с тем, что «на НАТОвском направлении» Североатлантический блок будет иметь дело с крылатыми ракетами не только России, но и Ирана. А ведь указанные в тексте БПЛА Khodkar и крылатые ракеты Hoveizeh — не единственные достижения иранского ВПК, с которыми мир ознакомился воочию. На днях иранцы продемонстрировали свои достижения и в танкостроении. Наряду с иранскими танками «Каррар» и «Золфикар-3», были показаны глубокие модификации русских танков Т-72 и американских «Абрамс». 9 января командующий ВВС Ирана генерал Азиз Насирзода объявил об успешном окончании лётных испытаний истребителей Kowsar иранского производства, и в течение 3 лет 15 боевых машин этой марки поступит в иранские военно-воздушные силы. Kowsar — это современный истребитель с ролью непосредственной воздушной поддержки (CAS), благодаря которому Иран стал одной из немногих стран, обладающих новейшими технологиями по разработке и производству таких реактивных самолётов, оснащённых авионикой и системами управления огнём 4-го поколения. Скептики скажут — о, это же вчерашний день, уже есть военные самолёты «4+» и «5-го» поколений. Возразим скептикам лишь одно — а сколько в мире вообще стран, обладающих возможностью и позволяющих себе строить военную авиацию? То-то — на пальцах одной руки сосчитать можно. Так что Иран — действительно одно из передовых государств мира в смысле результативности отечественного ВПК. И мы умышленно молчим пока о ракетостроительной отрасли иранского ВПК — хотя многократно приводили заявления иранского генералитета о том, что увеличить дальность полёта иранских военных ракет для Тегерана не проблема…

Завершим экскурс в экономику Ирана комментарием к ещё двум сообщениям из Тегерана. Во-первых, 5 февраля секретарь Центра по развитию нанотехнологии Ирана Саид Саркар в интервью IRNA заявил, что за годы после Исламской революции нанотехнологии Ирана поднялись с 57-го на 4-е место в мире. Во-вторых, в тот же день в Кабудараханге (провинция Хамадан), была открыта солнечная электростанция мощностью 7 МВт, на церемонии открытия которой присутствовал первый вице-президент Ирана Эсхаг Джахангири. Он должен вскоре открыть ещё две такие электростанции в городах Фаменин и Хамадан, сообщало Mehr News. Правительство Ирана стремится к 2022 г. увеличить мощность электростанций на возобновляемых источниках энергии, в том числе солнечных и ветровых, до 5000 МВт. Имея более 300 солнечных дней в году, Иран обладает огромным потенциалом для использования возобновляемых источников энергии, в том числе геотермальной, солнечной и ветровой энергии. Не пора ли лгунам из Израиля и США начать критически переоценивать своим штампы и схемы насчёт Ирана, научиться смотреть правде в глаза?!

Разумеется, наш экскурс — это вовсе не контрдоказательства. И не попытка что-либо приукрасить в современной иранской истории и действительности. Проблемы были и есть — Иран страна большая, почти 90 млн населения, с громадной территорией в 1 648 195 кв. км. Но в Иране куда меньше «коррупции» (т.е. мнимой) и реальной коррупции, чем в США и Израиле, например, так что кто бы там болтал о «необузданной коррупции» как возможном толчке к «восстанию иранского пролетариата» против законной власти, лучше, видимо, для таких кругов будет обратиться к тому, что в Израиле, несмотря на приближение к выборам в кнессет (парламент), тем не менее угроза коррупционных разбирательств в отношении премьер-министра Беньямина Нетаньяху не снята с повестки дня. Или — вон же, в США, как мы уже сообщали, противоборствующие стороны продолжают и «шатдаунничать», и обвинять друг друга, в сущности, во вмешательстве коррупционных схем в ход последних президентских выборов. Своими бы коррупциями занялись спецы из Вашингтона и Тель-Авива, а то ведь — якобы заботятся об «иранском рабочем классе», составляющим 1 — ладно, пусть 2% от всего населения. Тема бесконечна, в сущности, но напомним, что девизом ИРИ официально провозглашено: «Эстекля́ль, Озоди́, Джомхури́йе Эслами́» — «Независимость, Свобода, Исламская Республика». Выступая на 36-й Национальной премии Книги года и 26-й Всемирной премии Книги года, 5 февраля президент Роухани заявил: «Если американцы захотят перенаправить Иран на 40 лет назад, мы не примем этот реакционный ход. Вы хотели, чтобы мы не праздновали 40-ю годовщину революции, чтобы именно вам было весело в Иране. Послушайте, сегодня 40-я годовщина революции, и все провинции открывают сотни малых и крупных проектов», — добавил Роухани, сообщало Mehr News. Роухани заявил, что победа народа Ирана во время революции была победой Света над Тьмой. «Иранская нация не вернётся в дореволюционную эпоху по просьбе американцев», — полушутя, полувсерьёз заключил президент Роухани. Вот что обязаны в кратчайшие сроки выучить наизусть антииранские круги в США, Израиле и во всём мире.