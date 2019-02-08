«Убегает на Мерседесе» — сбежавший от журналистов Порошенко попал на видео

Киев, , 02:54 — REGNUM Видео, на котором заснят убегающих от неудобных вопросов журналистов президент Украины Петр Порошенко попало в интернет. Видео опубликовал блогер Александр Дубинский на своем канале в YouTube.

Видео было заснято в отеле Hilton перед встречей с членами Американской торговой палаты в украинской столице. Журналист телеканала «1+1» задал вопросы Порошенко насчет подкупа избирателей, которым планирует заниматься его предвыборный штаб. На опубликованных кадрах видно, как охрана заблокировала входную дверь в гостиницу и не выпускала журналиста до тех пор, пока украинский президент не уехал на своем автомобиле. Пользователи в шутку уже окрестили этот случай «12-м покушением на Порошенко».

Напомним, 7 февраля ЦИК Украины зарегистрировал Петра Порошенко в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах, которые состоятся 31 марта 2019 года. Документы для регистрации он подал 3 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля руководитель Управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей заявил, что Порошенко пытались ликвидировать злоумышленники из снайперского оружия 11 раз. По его словам, его ведомству удалось предотвратить эти 11 готовящихся покушений.

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