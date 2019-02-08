Американский пилот рассказал о встрече с «секретным оружием» СССР

Вашингтон, , 02:37 — REGNUM Американский военный Роберт Хопкинс поделился своими воспоминаниями, в которых фигурирует «секретное оружие» Советского Союза, пишет The Drive.

Хопкинс встретился с явлением, которое было отнесено к разряду «советского секретного оружия» в 1988 году, когда он управлял самолетом-разведчиком RC-135S Cobra Ball, служа в 24-й эскадрильи стратегической разведки.

Произошло это на базе ВВС Шемья на Аляске. Экипаж американского самолета-разведчика вел наблюдение за пуском советской ракеты SS-20 («Пионер») в направлении полигона Кура, который проводился в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В какой-то момент американцы увидели явление, которое потом получило название «Купол света». Это выглядело как белая полупрозрачная стена, перемещавшаяся к северу Тихого океана со стороны советской территории.

Стена двигалась быстро, наконец приблизилась к тому месту, где находился экипаж. Она была высотой до неба. Затем она стала двигаться на восток.

Разведчики доложили командованию о стене, которая в итоге получила название «Куполом света» и потом изучалась специалистами Отдела иностранных технологий американских ВВС.