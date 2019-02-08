В Турции ожидают поставок российских С-400 уже в этом году

Вашингтон, , 02:40 — REGNUM Турция ожидает, что поставки зенитных ракетных систем С-400 из России начнутся в 2019 году, заявил заместитель главы Управления оборонной промышленности Турции Джелал Сами Тюфекчи после выступления в Вашингтоне.

Он подтвердил, что республика ожидает, что Россия начнет поставлять первую партию комплексов С-400 уже в 2019 году. По его словам, решение о покупке российских зенитных ракетных комплексов уже принято в Турции на самом высоком уровне. В настоящее время обсуждается вопрос совместимости российских и американских комплексов в турецкой армии.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что Россия поставит комплексы С-400 Турции осенью 2019 года. По его словам, сроки поставок дважды корректировались в сторону сокращения. Шугаев отметил, что портфель заказов от Турции превышает $1 млрд.

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