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Пентагон назвал 175 российских военных инструкторов сотрудниками ЧВК

Политика

США недовольны ростом российского влияния в Африке

Вашингтон, 8 февраля 2019, 02:42 — REGNUM  Соединенные Штаты обеспокоены растущим российским присутствием в странах Африки, заявил командующий силами США в Африке (AFRICOM) генерал Томас Вальхаузер на заседании сената по делам вооруженных сил.

По его словам, в Центрально-Африканской Республике Россия укрепляет свое влияние за счет военного сотрудничества и поставок оружия. Он заявил, что благодаря военному сотрудничеству Россия получила доступ к добыче полезных ископаемых в ЦАР.

По словам Вальхаузера, 175 российских военных инструкторов якобы являются членами так называемой «группы Вагнера». В связи с этим США обеспокоены, что российское влияние может распространиться на другие африканские страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января глава минобороны ЦАР Мари Ноэль Койяра не исключила создания в стране российской военной базы. По ее словам, эта возможность предусмотрена соглашением стран о военном сотрудничестве. Она также подчеркнула, что в 2018 году в ЦАР был создан военный центр, где российские инструкторы обучают солдат республики.

Читайте ранее в этом сюжете: Военная база России может появиться в ЦАР

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Ситуация в Африке
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