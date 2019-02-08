Минобороны РФ – о ДРСМД: Пусть США сперва уничтожат Мk-41 для Tomahawk

Москва, , 02:06 — REGNUM Ответом на заявление Вашингтона о планах выйти из Договора о ликвидации ракет средней меньшей дальности (РСМД) стало обращение официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, предложившего США начать с себя и ликвидировать свои вооружения, нарушающие российско-американское соглашение.

Конашенков отметил, что Москва ознакомилась с содержанием ноты госдепа о приостановке участия в РСМД и начале процедуры выхода договора. Москва, подчеркнул он, считает обвинения Вашингтона о нарушении РСМД со стороны РФ совершенно безосновательным. Что же касается самих Штатов, то они действительно нарушают РСМД.

Москва призывает партнера по РСМД уничтожить ряд вооружений, подпадающих по действие договора:

Универсальные пусковые установки Мk-41, разработанные для запуска крылатых ракет Tomahawk, развернутые на суше.

Ракеты-мишени, аналогичные по характеристикам баллистическим ракетам наземного базирования средней и меньшей дальности.

Ударные беспилотные летательные аппараты, подпадающие под определение «крылатая ракета наземного базирования», предусмотренное РСМД.

Напомним, госдеп направил в Москву ноту о том, что начинает процедуру выхода из РСМД. При этом президент Штатов Дональд Трамп в ежегодном послании конгрессу заявил, что Вашингтон может заключить с Россией новый договор — взамен разрушаемого им РСМД.

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