Экс-спикер парламента Молдавии Лупу возглавил Счетную палату

Кишинёв, , 01:44 — REGNUM Депутат от Демократической партии Молдавии, бывший лидер Демпартии и экс-спикер парламента Мариан Лупу нстал главой Счетной палаты Молдавии. Как передает корреспондент ИА REGNUM, такое решение принял парламент Молдавии на заседании 7 февраля.

Лупу был единственным кандидатом на эту должность. За его назначение проголосовали 52 депутата. Срок полномочий главы Счетной палаты — пять лет.

В тот же день парламент проголосовал за проведение Счетной палатой аудита ремонта здания Администрации президента Молдавии, проведенного на деньги, предоставленные Турцией.

Инициатива проверки принадлежит лидеру Партии коммунистов Молдавии Владимиру Воронину. Он посчитал, что выделенные на ремонт здания средства тратились непрозрачно и неэффективно.