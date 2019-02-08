Белград констатировал тупик в диалоге с Приштиной

Нью-Йорк, США, , 01:13 — REGNUM Тупик наступил в попытке Сербии прийти к каким-то договоренностям с Косово, сообщил сербский министр иностранных дел Ивица Дачич на заседании Совета Безопасности ООН.

На заседании 7 февраля Дачич сказал, что диалог Белграда и Приштины «зашел в тупик». Это связано с односторонним решением Приштины о 100%-ных пошлинах на сербский и боснийский импорт.

Напомним, Косово, независимость которого не признают ни Белград, ни Москва, осенью 2018 г. ввело пошлины на товары из Сербии, а также из Боснии и Герцеговины.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 февраля лидер Косово Хашим Тачи заявил, что Приштина согласна «уступить» Белграду некоторые территории, утверждая, будто косовские албанцы не хотят усугублять конфликт.

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