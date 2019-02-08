Пятница, 8 Февраля 2019 года
01:13:22 МСК

Белград констатировал тупик в диалоге с Приштиной

Политика

Экономические действия Косово обесценили попытки договориться

Нью-Йорк, США, 8 февраля 2019, 01:13 — REGNUM  Тупик наступил в попытке Сербии прийти к каким-то договоренностям с Косово, сообщил сербский министр иностранных дел Ивица Дачич на заседании Совета Безопасности ООН.

На заседании 7 февраля Дачич сказал, что диалог Белграда и Приштины «зашел в тупик». Это связано с односторонним решением Приштины о 100%-ных пошлинах на сербский и боснийский импорт.

Напомним, Косово, независимость которого не признают ни Белград, ни Москва, осенью 2018 г. ввело пошлины на товары из Сербии, а также из Боснии и Герцеговины.

Читайте также: Спикер парламента Косово вновь поддержал сохранение 100% пошлины для Сербии

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 февраля лидер Косово Хашим Тачи заявил, что Приштина согласна «уступить» Белграду некоторые территории, утверждая, будто косовские албанцы не хотят усугублять конфликт.

Читайте ранее в этом сюжете: Косово заявляет о готовности к территориальным уступкам Сербии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Косово
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить