Москва, , 00:23 — REGNUM Европейские лидеры в очередной раз пытаются найти для своих внутренних проблем внешнее решение, и им, как и прежде, может стать военная конфронтация с Россией. Об этом 7 февраля заявил историк, дипломат Николай Платошкин в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

В чём бы в Европе нас не обвиняли, расхлёбывать приходится всё время нам. У них сначала один был кризис «европейской демократии», связанный с Наполеоном. Чем кончилось? Дошёл до Москвы под прокламациями, что Европу защищает. Нам ценой собственной жизни уже пришлось один раз там «демократию» восстанавливать и создать первую систему коллективной безопасности в Европе под названием Священный союз. Потом был ещё один европеец по имени Адольф Гитлер», — заявил Платошкин.

По его мнению, России каждый раз приходится «расхлёбывать» последствия крупных политических и экономических кризисов в Европе, а её действия становятся своего рода «последним словом» в длинной череде связанных с ними событий.

«Беда в чём? Что как только у них кризис, который действительно связан с неэффективностью капиталистической системы (то они ищут ему внешнее решение). О чём они сейчас говорят? О европейской армии, о том, что Россия — угроза. Если бы они сами варились в собственном соку, да ради бога! Но Гитлера породил экономический кризис (1929 года), а не СССР, который к кризису вообще не имел никакого отношения!» — подчеркнул он.

Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон возложил вину за политический кризис во Франции на «прокремлёвские СМИ», которые, в частности, провоцируют выступления «жёлтых жилетов». По его словам, основная угроза в информационное поле исходит от таких «групп влияния», как «фашисты, ультралевые радикалы и русские».