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Гражданин Азербайджана хочет получить гражданство Карабаха

Политика

Ранее агентство Арцахпресс со ссылкой на источники в МИД республики сообщило о том, что гражданин Азербайджана Ришад Ализаде обратился во внешнеполитическое ведомство НКР для получения гражданства НКР

Гражданин Азербайджана хочет получить гражданство Карабаха
Иллюстрация:  artsakhpress.am

Степанакерт, 8 февраля 2019, 00:09 — REGNUM  Министерство иностранных дел Нагорного Карабаха не комментирует информацию о том, что гражданин Азербайджана Ришад Ализаде обратился в МИД НКР для получения гражданства Арцаха.

Согласно агентству Туран, эту информацию пока не комментирует и МИД Азербайджана.

Ранее агентство «Арцахпресс» со ссылкой на источники в МИД республики сообщило о том, что гражданин Азербайджана Ришад Ализаде обратился во внешнеполитическое ведомство НКР для получения гражданства НКР.

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