Гражданин Азербайджана хочет получить гражданство Карабаха

Степанакерт, , 00:09 — REGNUM Министерство иностранных дел Нагорного Карабаха не комментирует информацию о том, что гражданин Азербайджана Ришад Ализаде обратился в МИД НКР для получения гражданства Арцаха.

Согласно агентству Туран, эту информацию пока не комментирует и МИД Азербайджана.

Ранее агентство «Арцахпресс» со ссылкой на источники в МИД республики сообщило о том, что гражданин Азербайджана Ришад Ализаде обратился во внешнеполитическое ведомство НКР для получения гражданства НКР.