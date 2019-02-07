Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Пуэрто-Рико тоже оказывает «гуманитарную помощь» Венесуэле

Политика

«Это сложная миссия»

Аресибо, 7 февраля 2019, 23:58 — REGNUM  Пуэрто-Рико присоединилось к кампании по оказанию «гуманитарной помощи» США, в рамках которой американское правительство отправляет грузы на границу Колумбии с Венесуэлой, 7 февраля передает агентство Associated Press.

«Это сложная миссия, мы не можем предоставить более подробную информацию. Нам нужно соблюдать строгую конфиденциальность», — сообщила журналистам представитель властей Пуэрто-Рико Ана Сантос Пико.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля ООН призвала «не политизировать» вопрос оказания гуманитарной помощи Венесуэле.

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Политический кризис в Венесуэле
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