МИД РФ: Проблема лагеря «Рукбан» не решится без ухода военных США

Москва, , 23:56 — REGNUM Для решения проблем тысяч сирийских беженцев, пребывающих в лагере «Рукбан», военные контингенты США должны уйти из Сирии, указано в заявлении МИД России, опубликованном 7 февраля.

Российское внешнеполитическое ведомство напоминает, что американские военные действуют в Сирии без мандата ООН и без разрешения законных властей страны.

МИД РФ напоминает, что ранее гуманитарные грузы ООН попадали в руки не беженцев из «Рукбана», а подконтрольным США боевикам.

«Одноразовыми акциями эту проблему не решить. Необходимо устранить первопричину — ликвидировать незаконное военное присутствие США на сирийской земле в 55-километровой «зоне безопасности», внутри которой находится лагерь», — указано в сообщении МИД РФ.

Кроме того, ранее курдские отряды не пропустили гумконвой ООН в этот лагерь, сославшись на запрет своих американских кураторов.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля из Дамаска в лагерь внутренне перемещенных лиц «Рукбан» конвой ООН из 130 грузовиков доставил продовольствие, медикаменты и предметы первой необходимости. Проход был обеспечен российскими подразделениями военной полиции.

Напомним, численность беженцев в этом лагере превышает 40 тыс. человек.

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