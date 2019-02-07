Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Баку для анализа нагорно-карабахского конфликта создаст специальный центр

Политика

«Центр анализа международных отношений» будет обеспечивать государственные органы Азербайджана результатами проведенных научно-аналитических работ, изучающий мировые и региональные процессы

Баку, 7 февраля 2019, 23:53 — REGNUM  Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании «Центра анализа международных отношений».

Согласно указу Центр является публичным юридическим лицом обеспечивающий государственные органы Азербайджана результатами проведенных научно-аналитических работ, изучающий мировые и региональные процессы, проводящий фундаментальные исследования различных аспектов нагорно-карабахского конфликта, сферы международной политики и вопросов безопасности, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Администрации президента Азербайджана поручено в течение двух месяцев подготовить проект устава Центра и представить президенту.

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