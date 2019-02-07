Четверг, 7 Февраля 2019 года
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СМИ: Шоумен Зеленский сообщил в полицию Украины о слежке за ним

Политика

По заявлению кандидата в президенты Украины было возбуждено уголовное дело

Киев, 7 февраля 2019, 23:51 — REGNUM  На Украине полиция по заявлению одного из кандидатов в президенты о слежке возбудила уголовное дело по части 2 статьи 182 УК Украины («Нарушение неприкосновенности частной жизни»). Об этом сегодня, 7 февраля, сообщает пресс-служба МВД Украины.

В полиции рассказали, что 7 февраля один из кандидатов в президенты Украины обратился в органы внутренних дел с заявлением о слежке за ним и сотрудниками в Одессе на фестивале «Лига смеха». Слежка осуществлялась с 30 января по 4 февраля.

«Также кандидат сообщил о фиксации фактов слежки за ним и после этого периода по прибытии в Киев», — сказано в сообщении полиции.

Ряд украинских СМИ утверждает, что заявление подал шоумен Владимир Зеленский, который уже зарегистрирован в качестве кандидата в президенты Украины.

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