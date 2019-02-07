Четверг, 7 Февраля 2019 года
23:44:02 МСК

Китайское посольство в США устроило прием в честь 40-летия дипотношений

Политика

Посол КНР в своей речи высказался за углубление сотрудничества и преодоление конфронтации

Вашингтон, 7 февраля 2019, 23:34 — REGNUM  Посольство КНР в США устроило прием в честь 40-летия установления между двумя странам дипломатических отношений. Как сообщает 7 февраля Синьхуа, выступивший на нем посол Цуй Тянькай заявил, что для сторон нет ничего лучшего сотрудничества, которое, как учит история, служит интересам обеих стран, в то время как конфронтация им вредит.

Подчеркнув прогресс, достигнутый сторонами за прошедшие четыре десятилетия, китайский дипломат напомнил о масштабном взаимодействии сторон, оказавших друг на друга влияние во многих сферах. По его мнению, мир переживает глубокие изменения и он нуждается в том, чтобы Китай и США работали сообща.

Об уровне присутствия на приеме американской стороны не сообщается.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Китайско-американские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить