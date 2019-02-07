Китайское посольство в США устроило прием в честь 40-летия дипотношений

Вашингтон, , 23:34 — REGNUM Посольство КНР в США устроило прием в честь 40-летия установления между двумя странам дипломатических отношений. Как сообщает 7 февраля Синьхуа, выступивший на нем посол Цуй Тянькай заявил, что для сторон нет ничего лучшего сотрудничества, которое, как учит история, служит интересам обеих стран, в то время как конфронтация им вредит.

Подчеркнув прогресс, достигнутый сторонами за прошедшие четыре десятилетия, китайский дипломат напомнил о масштабном взаимодействии сторон, оказавших друг на друга влияние во многих сферах. По его мнению, мир переживает глубокие изменения и он нуждается в том, чтобы Китай и США работали сообща.

Об уровне присутствия на приеме американской стороны не сообщается.