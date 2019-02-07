Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Трамп подтвердил, что не встретится с Си Цзиньпином до «разморозки» тарифов

Политика

Американские пошлины на китайские товары будут «разморожены» 1 марта

Вашингтон, 7 февраля 2019, 23:22 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп подтвердил, что не встретится с главой КНР Си Цзиньпином до 1 марта — даты вероятной «разморозки» американских пошлин на китайские товары, 7 февраля передает агентство Reuters.

«Нет», — ответил Трамп на вопрос журналистов, возможна ли его встреча с китайским лидером в феврале.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о том, что Трамп и Си Цзиньпин так и не встретятся до «разморозки» пошлин, уже привела к резкому спаду основных индексов Уолл-стрит.

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