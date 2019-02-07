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В США заявили, что Мадуро должен уйти

Политика

Ранее американские военные заявили о сходстве кризиса в Венесуэле с ситуацией в Сирии

Вашингтон, 7 февраля 2019, 23:14 — REGNUM  Время диалога с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро кончилось, заявил 7 февраля журналистам спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

По мнению Абрамса, вместо переговоров с законным президентом Венесуэлы Николасом Мадуро надо признать главой страны самоназначенного Хуана Гуайдо.

«Не попадите в неоднократную ловушку Мадуро с фальшивым диалогом вместо того, чтобы ясно послать Мадуро сигнал о том, что он должен уйти», — сказал Эллиот Абрамс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские военные уже сообщили журналистам о сходстве ситуаций в Венесуэле и в Сирии.

Напомним, ранее требование «…должен уйти» США многократно заявляли законному президенту Сирии Башару Асаду.

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Политический кризис в Венесуэле
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