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У президента Бразилии началось воспаление лёгких после операции

Политика

У Болсонару поднялась температура и началась бактериальная пневмония

Сан-Паулу, Бразилия, 7 февраля 2019, 23:11 — REGNUM  У президента Бразилии Жаира Болсонару возникло воспаление лёгких из-за осложнений после операции, 7 февраля передает агентство Reuters.

Согласно сообщению госпиталя имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу, у президента поднялась температура и началась бактериальная пневмония.

Болсонару был госпитализирован 28 января для удаления колостомического мешка. После операции он прошел курс антибиотиков.

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