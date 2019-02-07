У президента Бразилии началось воспаление лёгких после операции

Сан-Паулу, Бразилия, , 23:11 — REGNUM У президента Бразилии Жаира Болсонару возникло воспаление лёгких из-за осложнений после операции, 7 февраля передает агентство Reuters.

Согласно сообщению госпиталя имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу, у президента поднялась температура и началась бактериальная пневмония.

Болсонару был госпитализирован 28 января для удаления колостомического мешка. После операции он прошел курс антибиотиков.

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