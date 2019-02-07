Четверг, 7 Февраля 2019 года
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Дмитрий Медведев посетил китайское посольство

Политика

И поздравил Китай и его руководителей с Новым годом по лунному календарю

Дмитрий Медведев посетил китайское посольство
Иллюстрация: Government.ru
Дмитрий Медведев и посол КНР Ли Хуэй

Москва, 7 февраля 2019, 22:57 — REGNUM  Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил посольство КНР в Москве и передал китайскому народу и его руководителям — председателю КНР Си Цзиньпину и премьеру Госсовета Ли Кэцяну поздравления и пожелания с важным китайским праздником — Новым годом по лунному календарю, сообщает 7 февраля Синьхуа.

Медведев назвал этот праздник «главным» и «очень большим». Других подробностей посещения не приводится, как и не отмечается то, действовал ли российский премьер по поручению президента Владимира Путина или самостоятельно.

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Российско-китайские отношения
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