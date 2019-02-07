Дмитрий Медведев посетил китайское посольство

Москва, , 22:57 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил посольство КНР в Москве и передал китайскому народу и его руководителям — председателю КНР Си Цзиньпину и премьеру Госсовета Ли Кэцяну поздравления и пожелания с важным китайским праздником — Новым годом по лунному календарю, сообщает 7 февраля Синьхуа.

Медведев назвал этот праздник «главным» и «очень большим». Других подробностей посещения не приводится, как и не отмечается то, действовал ли российский премьер по поручению президента Владимира Путина или самостоятельно.