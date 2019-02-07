Владимир Рушайло ушел из «Транснефти» на пенсию

Москва, , 22:56 — REGNUM Вице-президент государственной корпорации «Транснефть» Владимир Рушайло уволен из компании 6 февраля в связи с выходом на пенсию. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщает пресс-служба компании.

«В. Б. Рушайло принял решение о выходе на пенсию. Его просьба была удовлетворена, и с 6 февраля он был уволен», — сказано в сообщении пресс-службы «Транснефти».

Напомним, что Рушайло с 2013 года курировал в «Транснефти» вопросы безопасности, в том числе экономической.

До работы в «Транснефти» с 2007 года Рушайло почти шесть лет был сенатором от Архангельской области.

С 2004 по 2007 год Рушайло был исполнительным секретарем Содружества независимых государств.

С 2001 по 2004 год Рушайло был секретарем Совета безопасности России.

С 1999 года по 2001 год Рушайло был министром внутренних дел России. В этот период он активно участвовал в руководстве контртеррористической операцией на Северном Кавказе.